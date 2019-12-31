Милонов предложили наказывать провоцирующих пробки россиян

Москва, 31 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести специальные санкции для наказания провоцирующих пробки промоутеров, велосипедистов и злоупотребляющих «аварийкой» водителей.

В своем обращении парламентарий отмечает, что ситуация на дорогах усложнилась. Милонов связывает это с развитием использующих для работы автотранспорт сервисов и служб, а также с ростом количества автомобилей.

При этом в крупных городах сложилась нездоровая практика, когда владельцы оставляют свои автомобили с включенными сигналами аварийной остановки вне мест разрешенной парковки на проезжей части.

«Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — цитирует послание Милонова РИА Новости.

Депутат отмечает, что в крупных городах России участились случаи несанкционированного перекрытия дорог. Безнаказанно остановить движение могут велосипедисты, музыканты, промоутеры, блогеры и члены автоклубов.

В качестве примера он привел произошедший недавно в Москве случай, когда начинающий музыкант на час перекрыл движение по Садовому кольцу ради съемок своего клипа.

«В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран», — попросил Милонов главу ГИБДД.

Виталий Милонов не редко выступает с громкими инициативами. Ранее депутат предложил сократить рабочую неделю в России в зимнее время, сообщило RT. Таким образом парламентарий предложил повысить КПД россиян.