Эксперт ВОЗ дал рекомендации по хранению новогодних блюд

Женева, 31 декабря. Сегодня последний день года, а значит по всей стране приступают к готовке новогодних салатов. Но так часто бывает, что из-за праздничной суеты мы иногда не обращаем внимания на срок годности и условия хранения продуктов.

Как утверждает эксперт по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек, употреблять продукты с истекшим сроком годности — не лучшая идея. Срок годности на продуктах указан не просто так. Есть две причины. Первая — после истечения срока годности производитель не гарантирует определенные вкусовые качества. Второе — продукт банально становится не годен в пищу.

«Это означает, что после определенной даты продукт может начать становиться небезопасным, так как количество вредных бактерий может вырасти до уровня, который в итоге станет опасным для человеческого здоровья. Если вы съедите такой продукт, то вы рискуете заболеть», — говорит эксперт.

Но если продукт хранился с учетом всех требуемых норм, то он может быть годным для еды еще некоторое время. Теоретически употреблять салаты с праздничного стола в течении последующих нескольких дней можно, однако важно соблюсти ряд условий.

«Если в холодильнике может поддерживаться соответствующая температура (5 градусов или менее. — Прим. ФАН), то приготовленное мясо и готовые блюда можно без проблем хранить в течение нескольких дней. Важно быстро их поставить в холодильник, а не оставлять на столе в течение многих часов», — советует Питер Бен Эмбарек.

Он подчеркивает, что если забить холодильник едой, то в нем может повысится температура, что потребует времени, прежде чем продукты окажутся при температуре 5 градусов или ниже. Это опасно, так как чем выше температура в холодильнике, тем больше шансов размножения опасных бактерий. Но такие бактерии могут появиться при температуре только выше 5 градусов.

Также специалист не рекомендует употреблять пищу с плесенью. При этом просто вырезать заплесневелую часть продукта недостаточно.