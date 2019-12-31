Космонавтам на МКС дадут отдохнуть в Новый год и на Рождество

Москва, 31 декабря. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) во время новогодних праздников получит два выходных дня вместо одного. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Выходные 1 и 7 января, в остальные дни космонавты работают по штатному расписанию», — цитирует пресс-службу госкорпорации РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у космонавтов выходным будет только 1 января. Российская сторона добавила к нему нерабочий день в Рождество. Российская и американская стороны в дополнение к обычным выходным дням за полугодовую экспедицию могут добавлять по два праздничных дня для своего национального экипажа по желанию самих космонавтов.

В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Скрипочка и Александр Скворцов, американцы Эндрю Морган, Джессика Меир и Кристина Кук, а также итальянец Лука Пармитано. Экипаж станции уже нарядил новогоднюю елку, сообщило RT. Космонавты также украсили модули, экипаж МКС готовится встретить Новый год.

Между тем, в пятницу при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13» была увеличена высота орбиты МКС.

«Два включения двигателей корабля «Прогресс МС-13» намечаются в 4.28 и 7.36 по московскому времени. Длительность их работы составит, соответственно, 576 и 494 секунды», — отметили в пресс-службе ЦНИИмаш.

В ЦНИИмаш объяснили, что две коррекции орбиты проводятся для формирования баллистических условий для приземления в Казахстане пилотируемого корабля «Союз МС-13» 6 февраля 2020 года, на котором будут находиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.