Киев, 31 декабря. «Нафтогаз» в своем релизе подписании комплекта контрактов с «Газпромом» дважды выразил благодарность политике США за давление на Россию и Европу.

30 декабря 2019 года в Вене представители НАК «Нафтогаз Украины», Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) и ПАО «Газпром» подписали бумаги, которые нужны для транзита российского газа через территорию Украины до 2024 года включительно.

«Достижение данного результата стало возможным благодаря системной работе команды «Нафтогаза», направленной на разъяснение рисков строительства газопровода «Северный поток – 2», введению властями США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работе «Нафтогаза» в арбитражах», — заявляет украинская компания.

В результате подписания соглашений Киев будет получать гарантированный доход от транспортировки газа в ближайшие 5 лет. Определенность с транзитным вопросом поспособствует продолжению энергетических реформ в стране, сохранению рабочих мест в области транзита газа, а также будущих заказов для украинских производителей технических комплектующих для поддержки работы ГТС, сообщает украинская сторона.

«Нафтогаз» отмечает заинтересованность «Газпрома» в возможности в будущем возобновить поставки газа на Украину учитывая принцип формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей», — сказано в релизе.

В релизе говорится, что подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долларов от «Газпрома» и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать, не принося убытков.