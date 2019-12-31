Хирург случайно поджег пациентку во время операции

Бухарест, 31 декабря. Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов.

Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте. Инцидент произошел во время операции по удалению раковой опухоли поджелудочной железы.

Хирург пользовался пропитанным спиртосодержащим дезинфицирующим раствором электроскальпелем. В какой-то момент пациентка загорелась. В результате женщина получила ожоги 40% тела и скончалась через неделю после происшествия.

Власти Румынии в настоящее время проводят проверку. По словам родственников погибшей, сотрудники клиники долгое время скрывали от них трагедию.

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