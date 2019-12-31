Бастрыкин сообщил, что в 2019 году СК РФ направил в суд более 80 тыс. уголовных дел

Москва, 31 декабря. Следователи Следственного комитета Российской Федерации довели до суда более 80 тысяч уголовных дел в 2019 году, а также добились ощутимого прогресса в расследовании террористических актов заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Результаты проделанной в 2019 году работы внушают определенный оптимизм. Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел. Это огромный и напряженный труд», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Глава ведомства отметил колоссальные успехи сотрудников в расследовании террористических актов, «учитывая и те, которые были совершены против российских военных на территории Сирии». Председатель Следственного комитета акцентировал внимание на значительный прогресс в ликвидации финансирования и внешней поддержке террористических группировок, а также упомянул и о возбужденных делах по фактам тяжких и особо тяжких преступлений «против мира и безопасности человечества» в Донбассе.

«В уходящем году сотрудникам Следственного комитета при взаимодействии с ФСБ и МВД удалось расследовать несколько тысяч ранее нераскрытых дел», — подчеркивает Бастрыкин.

По словам Александра Бастрыкина, требуется приложить все силы для защиты прав людей и укрепления экономической безопасности России, а также обеспечить неотвратимость наказания для правонарушителей.