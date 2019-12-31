Еврокомиссия оценила заключение соглашения между РФ и Украиной по транзиту газа

Брюссель, 31 декабря. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание договора между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС.

«Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан», — написал Шефчович в своем микроблоге в Twitter.

Вечером в понедельник Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. В том числе, был подписан транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Киев после подписания контракта с РФ на транзит газа рассчитывает получить за пять лет доход минимум в 7 млрд долларов. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Россия и Украина на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по газовому вопросу и 20 декабря подписали протокол по сотрудничеству, сообщала «Газета.ру». Согласно документу, для продолжения транзита голубого топлива «Газпром» заключает с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а также договор с украинским «Нафтогазом» сроком на пять лет.

Отмена антимонопольного штрафа Украины и отзыв всех украинских исков к «Газпрому» были одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу. Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд.