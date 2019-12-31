Глава WADA назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов агентства

Монреаль, 31 декабря. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал одним из главных успехов организации за последние шесть лет борьбу с допингом в России. Об этом он заявил в опубликованном на сайте WADA прощальном слове.

Риди покинет пост главы агентства 31 декабря, с 1 января его место займет избранный президент WADA Витольд Банька. В своем прощальном слове 78-летний глава WADA напомнил, что Всемирное антидопинговое агентство было основано более 20 лет назад. Его задачами Риди назвал гармонизацию, продвижение и регулирование борьбы с допингом в спорте. По словам чиновника, организация сделала огромный шаг в развитии.

«Радует, как WADA отреагировало на события последних шести лет, одним из которых стал российский допинговый кризис. Именно он привел к появлению команды департамента разведки и расследований (Intelligence and Investigations), прекрасно справившейся со своей работой», — сообщил Риди.

По его словам, важную роль в реагировании агентства на «российский допинговый кризис» сыграла работа отдельных лиц. Риди напомнил, что исполком WADA в начале декабря рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Принимать решение по этому вопросу будет спортивный арбитраж (CAS). Однако, по мнению РИДИ, WADA демонстрировало опыт, волю и профессионализм на протяжении всего процесса.

«Этот случай помог укрепить правовую базу кодекса WADA», — добавил он.

Риди был третьим в истории WADA президентом. Пост главы агентства он занимал с 1 января 2014 года, сменив на нем австралийца Джона Фейхи (2008-2013). Первым главой Всемирного антидопингового агентства с 1999 по 2007 год был канадец Ричард Паунд.

Комитет по соответствию WADA в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Исполком принял положительное решение 9 декабря. В результате Россию лишили возможности принимать ЧМ и подавать заявки на его проведение в течение 4 лет.

Прошедшие квалификацию российские спортсмены будут иметь возможность выступать только под нейтральным флагом. Организаторы международных соревнований вправе не включать гимн страны во время награждения атлетов из России.

В Москве новые претензии WADA назвали попыткой политического давления на нашу страну.

В конце декабря WADA получило уведомление Российского антидопингового агентства о несогласии с санкциями, которые были применены в отношении российских спортсменов, сообщила «Газета.ру». Однако организация намерена продолжать отстаивать это решение в Спортивном арбитражном суде.