Кадыров благодарен Путину за мир и победу над терроризмом

Грозный, 31 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны и поблагодарил от лица народа своей республики за мир, стабильность и уничтожение мирового терроризма.

Рамзан Кадыров выразил благодарность Путину за то, что он не побоялся взять в свои руки ответственность за судьбу страны и навести порядок во всех сферах, победить терроризм и сохранить территориальную целостность России.

«На территории Чечни бесчинствовал международный терроризм, который ставил целью развалить и уничтожить государство. Но у Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей. Постепенно был наведен порядок во всех сферах. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым Владимир Путин уничтожил терроризм и сохранил целостность России. Чеченский народ на референдуме сделал свой выбор — быть вместе с Россией», — написал глава Чечни у себя Telegram-канале.

Как заявляет Кадыров, время, когда Путин возглавил Россию было самым трудным с экономической точки зрения. Он подчеркивает, что с тех пор страна прошла через многие испытания, закалилась и стала по-настоящему сильным государством.

«Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность. Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!» — констатирует Рамзан Кадыров.

Ранее американский журнал Bloomberg перечислил основные достижения Путина, будучи главой Российской Федерации.