Умер известный актер и музыкант Нил Иннес

Вашингтон, 31 декабря. Сыгравший в нескольких фильмах комик-группы Monty Python британский актер, пародист и музыкант Нил Иннес умер в возрасте 75 лет. Об этом со ссылкой на менеджера артиста сообщил телеканал Sky News.

«Мы потеряли красивую, добрую и кроткую душу, чья музыка и песни тронули сердца и чей светлый ум и стремление к правде вдохновляли нас всех», — говорится в официальном заявлении семьи артиста.

Comedian and musician Neil Innes, who featured in Monty Python films and played with The Rutles, has died https://t.co/GbSgqx1hq4 — Sky News (@SkyNews) December 30, 2019

Личный агент актера подчеркнул, что Иннес не был болен. По его словам, смерть актера была неожиданной, ее причина не приводится.

Нил Иннес снялся в таких картинах, как «Монти Пайтон и священный Грааль» и «Житие Брайана по Монти Пайтон». Для первой картины он также сочинил несколько песен. Кроме того, Иннес был автором сценариев к финальным телевизионным сериям Monty Python и участвовал в гастролях комик-группы по Канаде и Великобритании.

Зрителям Иннес также известен по псевдодокументальной комедийной картине The Rutles: All You Need Is Cash («Ратлз: Все, что тебе нужно — бабки», 1978 год). Фильм был пародией на группу The Beatles. Иннес написал 20 песен для фигурирующей в картине вымышленной группы The Rutles .