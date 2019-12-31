«Желтым жилетам» во Франции запретили устраивать протесты в новогоднюю ночь

Париж, 31 декабря. Префектура полиции Парижа сообщила, что демонстрации «желтых жилетов» на Елисейских полях будут запрещены 31 декабря.

Согласно заявлению правоохранительных органов, 31 декабря будут запрещены любые протестные мероприятия «желтых жилетов» на Елисейских полях, на площади Шарля де Голля, а также в центральных районах французской столицы и у вокзалов.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на территории всей Франции в новогоднюю ночь будут обеспечивать около 100 тысяч стражей порядка.

Новогодние торжества во Франции пройдут на фоне продолжающихся забастовок противников пенсионной реформы и выступлений представителей движения «желтых жилетов». Несмотря на запрет проводить протестные мероприятия в новогоднюю ночь, в социальных сетях все равно появляются призывы выйти в этот день на улицы Парижа для участия в протестных акциях.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призывал активистов приостановить протесты на время Рождества, чтобы не допустить сбоя в расписании поездов.

Как говорит французский лидер, забастовки не запрещены конституцией, однако во время рождественских и новогодних праздников их лучше не проводить.

«Бывают моменты, когда нужно перемирие... из-за уважения к семьям и семейной жизни», — говорит Макрон.

Он подчеркнул, что пауза в протестных акциях не будет означать, что профсоюзы отказались от своих требований, но будет демонстрировать, что «чувство ответственности и уважения к французским людям», которые желают воссоединиться с родными вы праздничный вечер.

Как передает «Газета.ру», на днях протесты «желтых жилетов» переросли в беспорядки. В частности, протестующие поджигали мусорные урны, и кидались камнями в полицейских.