В США зафиксированы самые низкие за столетие темпы прироста населения

Вашингтон, 31 декабря. Американские власти зафиксировали самый низкий показатель темпов роста населения страны за последнее столетие. Об этом говорится в подготовленном Бюро переписи населения США отчете.

По данным ведомства, число жителей страны выросло примерно на 1,5 млн человек, что составляет менее половины процента от 328 миллионного населения Соединенных Штатов. Это наиболее низкий показатель темпов роста американского населения со времен Первой мировой войны.

Рост уровня рождаемости в уходящем году наблюдался только в восьми штатах. В 42 штатах, включая столичный округ Колумбия, людей родилось меньше, чем в 2018 году. Авторы доклада отмечают, что смертность превышает рождаемость в штатах: Нью-Гэмпшир, Мэн, Западная Вирджиния и Вермонт.

«Хотя естественный прирост является крупнейшим фактором увеличения численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет», — говорится в докладе.

Авторы исследования подчеркивают, что естественный прирост населения, когда рождаемость превышает смертность, в уходящем году впервые за десятилетия упал ниже одного миллиона человек.

Замедлению темпов роста населения также способствовало падение уровня миграции в США. В 2019 году он сократился до рекордного для десятилетия показателя в 595 тыс. человек. Еще четыре года назад уровень миграции превышал миллион человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей. В стране зарегистрировано 41 подобное преступления, со стрельбой были связаны 33 происшествия. За год жертвами нападений в стране стали 211 человек.