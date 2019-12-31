The Express узнало о способе попасть в бизнес-класс в самолете

Лондон, 31 декабря. Управляющий директор компании, которая специализируется на парковке и бронировании отелей в аэропортах Ник Каунтер рассказал, как путешественник может получить возможность лететь в бизнес-классе, имея билет эконома.

По его словам, следует приехать пораньше и порасспрашивать персонал о повышении класса обслуживания. Он подчеркнул, что больше шансов будет у одинокого путешественника.

Британский эксперт отметил, что крайне важно вести себя при этом вежливо и не уподобляться «избалованному ребенку», требуя немедленно повысить класс обслуживания. Каунтер добавил, что чаще всего у персонала авиалиний появляются проблемы с теми людьми, которые повышали свой класс обслуживания в прошлом и теперь воспринимают это как должное, сообщает The Express

Эксперт отметил, что если у пассажира есть реальная причина, по которой его могут пересадить в бизнес-класса, тот может ее озвучить, однако не стоит на этом настаивать.