Microsoft обвинила хакеров из КНДР в хищении данных у ее клиентов в США

Вашингтон, 31 декабря. Корпорация Microsoft считает, что северокорейским хакерам удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию, передает телеканал CNN.

Microsoft в середине декабря подала иск в суд. Изначально данные были засекречены. По данным телеканала, в исковом заявлении компания утверждает, что два хакера получили незаконный доступ к неким важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена киберпреступников не разглашаются. По данным корпорации, они являются членами группировки Thallium из КНДР.

Имена клиентов, ставших объектами кибератак, также не называются. Из искового заявления следует лишь, что они пользовались программным обеспечением компании.

Корпорация заявляет, что группировку Thallium интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Пентагон заключил с Microsoft соглашение на 10 млн долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Главным претендентом на сделку считалась корпорация Amazon. На сотрудничество с Пентагоном также рассчитывали Oracle и IBM.

Позднее стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека планеты: он вновь возглавил список миллиардеров, сформированный Bloomberg, обойдя главу компании Amazon Джеффа Безоса.