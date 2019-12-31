Меркель призвала ЕС защищать свои интересы и ценности

Берлин, 31 декабря. Евросоюз должен продолжать укреплять свои позиции в мире, а также защищать свои интересы и ценности – с таким призывом выступила канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, которое будет показано вечером 31 декабря. Текст ее речи был распространен пресс-службой правительства Германии.

«За минувшие годы я часто говорила, что Германии в долгосрочной перспективе будет хорошо только в том случае, если хорошо будет Европе. Потому что только в рамках Европейского союза мы можем защищать наши ценности и интересы, обеспечить мир, свободу и благополучие. Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире», — заявила канцлер.

Меркель напомнила, что в будущем году председателем Совета Евросоюза будет Германия, которая намерена отстаивать интересы ЕС, проводя саммиты с участием всем членов союза, а также Китая и встречи с представителями государств Африки.

По словам канцлера, безопасность и благополучие Европы во многом зависят от благополучия ее соседей, включая африканские государства.

Другой важной темой в новогоднем обращении канцлера стала защита климата. Меркель напомнила, что угроза глобального потепления вполне реальна и угрожает всему человечеству. По мнению главы германского правительства, человечество еще может добиться успеха в борьбе с изменениями климата, однако это потребует значительных усилий, пишет RT.

Также она выразила надежду, что следующее десятилетие может стать лучше уходящего, если люди предпримут усилия для того, чтобы делать что-то новое. Обращение канцлера будет транслироваться немецкими каналами ARD и ZDF вечером 31 декабря.