Помпео и генсек ООН обсудили авиаудары США в Ираке

Вашингтон, 31 декабря. Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых они обсудили авиаудары по Ираку, сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента.

По словам Помпео, авиаудары носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана, сообщает «Газета.ру».

«Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутерришем недавние нападения в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь вновь заявил, что меры оборонительного характера, принятые США в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана», – говорится в сообщении.

29 декабря представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты организовали несколько авиаударов по пяти объектам движения «Хезболла» на территории Ирака и Сирии. Согласно версии Хоффмана, именно шиитские ополченцы стоят за ракетным обстрелом иракской базы под Киркуком, в ходе которого погиб один американский гражданин.

В результате ударов ВВС США по позициям и объектам «Хезболлы» на границе с Сирией погибло не менее 25 человек, более пятидесяти ополченцев получили травмы.

«Хезболла» подчиняется общему командованию шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», сражавшихся на стороне армии Ирака и внесшим вклад в победу над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Также шиитские ополченцы участвовали в военных операциях против террористов и на территории Сирии, в частности в районе города Абу-Кемаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.