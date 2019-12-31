В «Нафтогазе» рассказали, по какому принципу составлен контракт с «Газпромом»

Киев, 31 декабря. «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали контракт на транзит российского газа по принципу «качай или плати». Об этом в соцсети Facebook написал директор украинской компании Юрий Витренк.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет, является неординарным событием в таких условиях», — рассказал Витренко.

По его словам, знаменательным событием также стало то, что контракт между компаниями подписан по европейским правилам.

Сообщение о том, что правительство Украины одобрило соглашение с «Газпромом», появилось на сайте украинского кабмина в понедельник вечером. Оно предполагает заключение договора на транзит газа и внесудебное урегулирование всех исков к российской компании.

Одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу были отзыв всех украинских исков к «Газпрому» и отмена антимонопольного штрафа Украины. Стороны достигли взаимопонимания буквально за несколько недель до завершения действующего контракта. Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, договоренности «являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспективный доход страны от продления транзита российского газа достигнет как минимум семи миллиардов долларов, сообщила «Газета.ру». Продление контракта обеспечит загруженность газотранспортной системы Украины, что гарантирует благосостояние и энергетическую безопасность жителей страны, подчеркнул Зеленский, не исключив возможность его продления на десять лет.