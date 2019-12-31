Володин рекомендовал Госдепу США проверять своих послов на знание истории

Москва, 31 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оскорбительным заявление американского посла в Польше о начале Второй мировой войны, призвав Госдепартамент США проверять глав своих дипмиссий на знание истории тех стран, где им предстоит работать.

Посол США в Польше Джорджетта Мосбахер ранее написала в своем Twitter, что «Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну», а «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».

«Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны никому из руководства США даже не могло прийти в голову поставить рядом Гитлера и Сталина. Володин подчеркнул, что несмотря на идеологические разногласия, советские, британские и американские солдаты плечом к плечу освобождали мир от фашизма.

Также российский политик напомнил, что президент США Франклин Рузвельт, ни британский премьер Уинстон Черчилль не считали главу СССР Иосифа Сталина тираном, обсуждая с ним послевоенной устройство мира.

«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — заявил Володин.

Вторая мировая война началась, по мнению большинства историков, 1 сентября 1939 года и продлилась шесть лет. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Жертвами Второй мировой войны по разным оценкам стали от 55 до 70 миллионов человек.