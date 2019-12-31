МИД Ирака вызовет американского посла из-за бомбежек США

Багдад, 31 декабря. Иракский МИД намерен провести беседу с послом США в Багдаде и сказать ему о недопустимости авиаударов, которые были совершены против «Хезболлы» на территории Ирака, сообщается в заявлении ведомства.

«МИД Ирака решительно осуждает бомбардировку штаб-квартиры одной из входящих в «Аль-Хашд аш-Шааби» бригад американскими войсками, считая ее грубым нарушением суверенитета страны, порицаемым актом, который идет вразрез со всеми принципами и законами, регулирующими отношения между государствами», — сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что отряды шиитского ополчения «Хезболлы» являются «иракской национальной силой», оказавшей «эффективное воздействие на оборону страны и ее единство», которая доблестно боролась с террористической организацией «Исламское государство»1 (под запретом в РФ), а также «сумела остановить экспансию террористов и защитила страну от этого зла». В документе отмечается, что «Хезболла» входит в структуру иракских ВС и подчиняется приказам главнокомандующего.

«Ирак — независимая страна, а ее внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом, поэтому мы не позволим, чтобы она превратилась в поле битвы, перевалочный пункт для нападений или плацдарм, который можно использовать для нанесения вреда соседним странам», — сообщают в министерстве иностранных дел Ирака.

Отмечается, что посол США в Багдаде будет вызван в МИД, где с ним проведут беседу, посвященную недавним действиями ВВС США. Также в министерстве сообщают, что иракское правительство проведет консультации с европейскими партнерами по международной коалиции, чтобы «выработать единую позицию относительно рабочих механизмов и будущего присутствия коалиционных сил в Ираке».

Как сообщает «Газета.ру», глава Пентагона Марк Эспер считает успешными авиаудары по территории Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.