Зеленский назвал доход Украины от транзита российского газа

Киев, 31 декабря. Украина после подписания контракта с РФ на транзит газа рассчитывает получить за пять лет доход минимум в 7 млрд долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 млрд долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачивать минимум 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.

Вечером в понедельник глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что после пяти дней переговоров в Вене были приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. По его словам, одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов на транзит газа с 1 января.

Россия и Украина на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по газовому вопросу и 20 декабря подписали протокол по сотрудничеству, сообщала «Газета.ру». Согласно документу, для продолжения транзита голубого топлива «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а также договор с украинским «Нафтогазом» сроком на пять лет.

Отмена антимонопольного штрафа Украины и отзыв всех украинских исков к «Газпрому» были одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу. Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд.