Путин подписал закон о развитии микрогенерации в России



Москва, 31 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о развитии микрогенерации. Об этом объявила пресс-служба Министерства энергетики России.

Согласно тексту закона, потребители, которые используют объект микрогенерации – например, солнечную панель или ветряной генератор, смогут продавать не потребленные излишки электроэнергии. Речь идет об устройствах, генерирующих не более 15 кВт.

Документ гласит, что поставщики обязаны покупать излишки электроэнергии по средневзвешенной цене оптового рынка. Для того, чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии, пользователь такого устройства должен подключить его к местным сетям и заключить договор с поставщиком, в зоне покрытия которого находится генератор, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее Минэнерго РФ рассказало о перспективах водородной энергетики. По словам министерства, новым глобальным энергоносителем, способным создать вокруг себя свою экономику и конкурировать с традиционными энергоресурсами, может стать водород, а Россия имеет все шансы стать одним из главных его экспортеров.

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день «отрасль уверенно движется вперед», полностью обеспечивает имеющиеся потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит существенный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Помимо этого, воплощение в жизнь грандиозных проектов ТЭК способствует суммарному развитию российских субъектов и формированию новых рабочих мест.