Послы РФ и США обсудили развитие двусторонних отношений

Вашингтон, 31 декабря. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов и новый посол США в РФ Джон Салливан обсудили развитие двусторонних отношений между государствами, сообщает российское посольство.

«30 декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А. И. Антонова с назначенным послом США в России Джоном Салливаном. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится на странице посольства в Facebook.

Согласно информации пресс-атташе посольства США в Москве, Салливан прибудет в Россию в начале января 2020 года, сообщают «Известия».

Кандидатура заместителя государственного секретаря на должность посла в России была утверждена Сенатом США 12 декабря, после чего госсекретарь Майк Помпео привел его к присяге.