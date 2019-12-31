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Большинство молодых южнокорейцев считают свою страну «адом»

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Большинство молодых южнокорейцев считают свою страну «адом»

Сеул, 31 декабря. Большинство молодых жителей Южной Кореи хотят покинуть свою страну, называя ее «адом». Об этом пишет газета Hankyoreh со ссылкой на результаты социсследования.

Согласно результатам опроса, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет называют свою Родину «адом», 75% опрошенных заявили, что надеются уехать. При этом уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин.

Среди более старших жителей (до 59 лет) Южную Корею называют «адом» только 64%, покинуть страну хотят 65% респондентов.

Большинство молодых южнокорейцев считают свою страну «адом»

В середине ноября сообщалось, что Южная Корея готовит стратегию экономического сотрудничества с Россией, которая рассчитана на 30 лет. В Сеуле отметили, что сегодня страны активно развивают двусторонние отношения. В феврале был подписан план сотрудничества по 9 направлениям, в июне был открыт Корейско-российский центр инноваций, а в сентябре стороны договорились о создании южнокорейского индустриального парка в Приморье.

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Источник: Hankyoreh
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