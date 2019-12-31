Forbes назвал санкции США против «Северного потока – 2» слишком запоздалыми

Москва, 31 декабря. Американское издание Forbes утверждает, что санкции США против газопровода «Северный поток – 2» не воспрепятствуют реализации проекта.

Forbes подчеркивает, что Вашингтон опоздал на год с введением рестрикций против трубопровода.

«Северный поток – 2» всегда был пощечиной для Украины», — считают авторы публикации.

Американские журналисты акцентируют внимание, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, то Штаты потеряют еще один аргумент против импорта российского газа, и тогда им будет еще сложнее продвигать поставки своего СПГ в Европу.

«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам РФ они не понравятся», — пишут журналисты.

«Северный поток – 2» предусматривает постройку двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Трубопровод также пройдет мимо территории Финляндии, Швеции и Дании.

Активным критиком проекта выступал Киев, который боялся утратить транзит российского газа чрез свою территорию после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Также газопровод критиковался и США, которые заинтересованы в наращивании поставок сжиженного газа в страны Европы. В декабре Министерство финансов США сообщил о вступлении в силу санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Американская сторона требует немедленно остановить постройку газопровода.

Защитниками проекта выступали Германия, Австрия и Норвегия. По мнению этих стран, «Северный поток — 2» укрепит энергетическую безопасность Европы. Также против американских санкций высказывалось и руководство Европейского союза.

По словам министра энергетики Александра Новака, газопровод будет готов в течение 2020 года.

Как сообщает «Газета.ру», вице-президент России Дмитрий Козак заверил, что проект будет реализован в срок, несмотря на санкции.