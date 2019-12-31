Прибывшая в Таиланд Волочкова наделу шубу в 30-градусную жару

Москва, 31 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что намерена провести Новый год в Таиланде. В своем блоге она выложила фотографии, на которых позируют в южной стране в шубе.

Несмотря на то, что сейчас в Таиланде температура выше 30 градусов, Волочкова опубликовала видео, на котором она позирует в шубе. Это вызвало удивление у некоторых подписчиков балерины.

«А где унты к шубе?» — сыронизировали отдельные подписчики.

Необычный для жаркого климата Таиланда наряд балерины вызвал живой интерес у сотрудников авиакомпании, а также встречающей стороны. Все они сделали снимки с Волочковой на память.

Сама же балерина в тот же день посетила новогоднее представление «Щелкунчик», а спустя еще несколько часов уже позировала в купальнике на одном из местных пляжей.

Напомним, что знаменитая балерина этой осенью сумела в рекордные сроки сбросить вес. На неожиданные перемены во внешнем виде Волочковой поклонники обратили внимание еще в начале ноября, когда танцовщица предстала в подчеркивающем фигуру строгом черном платье и туфлях на высоких каблуках. Женственности ей также добавили распущенные волосы с косой челкой — прежде Волочкова всегда гладко зачесывала волосы и собирала их в пучок или хвост, как это принято у балерин. Это разительно отличалось от прежних образов балерины, которая не стеснялась позировать в купальнике, сидя на шпагате.

Незадолго до этого балерина приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевы в Минске. Выступление состоялось на 15-тысячной площадке «Минск-Арены» и было приурочено к 70-летнему юбилею королевы российской эстрады.