В РПЦ разъяснили нововведение в правила крещения детей

Москва, 31 декабря. Решение Священного Синода РПЦ, которое предусматривает допуск к крещению людей с «иностранными» именами, отражает заботу Церкви о сохранении национальной культуры, что будет для многих народов Российской Федерации «большой отрадой и утешением», говорит заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Ранее Синод принял нововведение, согласно которому имя любого святого, почитаемого в любой из поместных православных церквей, может быть дано новообращенному при крещении в Русской церкви. Также теперь разрешено крещение с христианскими именами «в иных национальных вариациях».

«Теперь можно давать имена, которых нет в месяцеслове в той форме, в которой они предлагаются. Может быть, какое-то имя является переводом христианского имени на язык какого-то народа, — и это очень важно для тех народов, для которых православие не является религией предков, но которые, однако, сделав выбор в пользу православия, хотят сохранить связь со своей культурой, своим языком», — говорит игумен Серапион.

По словам представителя церкви, многие имена, которые кажутся мусульманскими, на самом деле являются переводом имен, «существовавших в греческом и славянском варианте». По словам Серапиона, практика РПЦ «несет на себе отпечаток этих процессов». К примеру имена греческих святых Фотинья, Фотина на Руси переводились как Светлана. И Синод уточняет, что именем Светлана человека тоже можно крестить, не обязательно под именем Фотиния. Аналогично и с именами мучениц Веры, Надежды и Любови, которые тоже являются переводом на славянский манер оригинальных греческих имен.

Как говорит священник, раньше часто случалось так, что православные люди приезжали в Россию, и их имена не были известны местным священникам, что могло стать причиной отказа в причастии. Однако после нововведения таких проблем больше не будет.