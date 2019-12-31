Миллер сообщил о подписании РФ и Украиной контракта на транзит газа

Москва, 31 декабря. Москва и Киев подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил журналистам Миллер.

Он подчеркнул, что с момента подписания «документы приобретают юридическую силу».

Украинский президент Владимир Зеленский добавил, что соглашение подписано на пять лет. Киев планирует за этот период получить более 7 млрд долларов.

В понедельник вечером на сайте украинского кабмина появилось сообщение, что правительство Украины одобрило соглашение с «Газпромом», которое предполагает заключение договора на транзит газа и внесудебное урегулирование всех исков к российской компании.

Отмена антимонопольного штрафа Украины и отзыв всех украинских исков к «Газпрому» были одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу. Стороны достигли взаимопонимания буквально за несколько недель до завершения действующего контракта. Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд.