Брифинг Гончарука и руководства «Нафтогаза» по газовому спору с РФ отменили в Киеве

Киев, 31 декабря. Правительство Украины отменило запланированный на вечер понедельника брифинг для журналистов с участием премьер-министра Алексея Гончарука, руководства «Нафтогаза» и Минэнерго. Предполагалось, что стороны расскажут подробности договоренностей с Россией по транзиту газа.

«Брифинг планировался, однако процесс [оформления договоренностей] затянулся», — сообщил ТАСС представитель аппарата украинского кабмина.

Источник уточнил, что дату встречи объявят по официальным каналам правительства, когда она будет точно известна.

Ранее в понедельник сообщалось, что Россия и Украина подписали мировое соглашение, которое отменяет украинский антимонопольный штраф, введенный против «Газпрома». Подписание открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Чуть позже на сайте украинского кабмина появилось сообщение, что правительство Украины одобрило соглашение с «Газпромом», которое предполагает заключение договора на транзит газа и внесудебное урегулирование всех исков к российской компании.

Напомним, отмена антимонопольного штрафа Украины и отзыв всех украинских исков к «Газпрому» были одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу. Стороны достигли взаимопонимания буквально за несколько недель до завершения действующего контракта. Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд. Срок нового контракта составит пять лет.