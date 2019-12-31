ФАН подводит политические итоги 2019 года на Украине

В 2019 году украинский народ сотворил сенсацию, выходящую далеко за рамки национального масштаба. Страну возглавил актер-комик без политического опыта. Несколько месяцев спустя убедительную победу на выборах в Раду одержала партия президента «Слуга народа».

Федеральное агентство новостей вспоминает самые яркие события политической жизни на Украине в 2019 году.

1. Выборы, которых могло не быть

Прологом к новому сезону послужила отмена военного положения в последние дни 2018 года. Особый режим ввел действующий тогда президент Порошенко после провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Так глава Украины надеялся удержаться у власти, ведь закон не позволяет проводить выборы в условиях военного положения.

Надежды Петра Алексеевича разбили народные депутаты. Они ограничили военное положение месячным сроком. Граждане вздохнули с облегчением. Ничего страшного (кроме платежек за коммунальные услуги) ноябрь-декабрь 2019 года не принесли. Избирательная кампания началась вовремя.

2. Неудача Тимошенко, крах Порошенко и триумф Зеленского

В качестве фаворита президентскую гонку начинала Юлия Тимошенко. Социологи фиксировали солидное преимущество лидера «Батькивщины» над ближайшими преследователями. На дискредитацию Юлии Владимировны и направил свои главные усилия штаб президента Порошенко. Украинцам запомнились борды вроде «последний шанс бабушки», возымевшие, правда, скорее обратный эффект.

Другие участники кампании выглядели неубедительно. Оппозиционеров Бойко и Вилкула погубил внутренний раскол, «первый непроходной» Гриценко сдулся в самый неподходящий момент, а главный радикал Ляшко довольствовался ролью технического кандидата Порошенко.

Но и сама Юлия Тимошенко выбрала пассивную тактику, чтобы не спугнуть удачу опрометчивым словом или поступком. А в это время случилось непредвиденное: комик Владимир Зеленский, чье выдвижение выглядело «троллингом», вырвался вперед. Команда Порошенко долго не воспринимала юмориста всерьез. А когда спохватилась, было уже поздно.

Второй тур президентских выборов прошел по сценарию и под диктовку «95 квартала». Кандидаты сдавали мочу, обменивались колкими роликами и перекрикивали друг друга на Олимпийском. В назначенный день за Зеленского проголосовали 73% избирателей, а за Порошенко — лишь 25. Унизительный результат для действующего главы государства и невероятный успех его оппонента.

3. Прощальный подарок от «постмайданной» власти

Победа Зеленского уже не вызывала сомнений, когда доживающий последний дни созыв Рады преподнес новому главе Украины более чем сомнительный «подарок» — новый закон о языках. Нормативный акт воплотил в жизнь самые смелые фантазии националистов. Тотальная украинизация и полное вытеснение русского языка практически из всех сфер жизни.

Законное применение русского языка ограничено бытовым общением и отправлением религиозного культа. Для нарушителей закона о тотальной украинизации заботливые парламентарии предусмотрели увесистые штрафы.

Зеленский пообещал избирателям подумать над языковым вопросам. Но пока Владимир Александрович лишь утвердил на должности «языкового омбудсмана» ярую националистку Татьяну Монахову. Других плодов раздумий не видно.

Как и во многих подобных случаях, глава Украины оказался между двух огней: чаяниями своих избирателей и капризами агрессивного меньшинства. В языковой сфере президент счел за лучшее продолжить политику своих предшественников. Насколько удачной окажется такая тактика, покажет время.

4. Роспуск парламента и неудавшийся бунт

Инаугурационная речь Зеленского стала настоящей отдушиной для его электората. Владимир Александрович явно позиционировал себя как президент мира. Новый глава Украины не выглядел русофобом. Более того, часть своей речи Зеленский произнес на русском языке. А главное, с парламентской трибуны прозвучали заветные слова:

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — сказал новый президент.

И застал депутатов врасплох. Идти на выборы им категорически не хотелось. Постмайданный парламент ничем хорошим народу не запомнился. Потеря Крыма, вооруженный конфликт в Донбассе, упадок промышленности и катастрофическое падение уровня жизни населения — таковы неутешительные итоги его деятельности.

Осознавая не радужные перспективы, депутаты хотели было воспротивиться президентской воле, всеми силами пытаясь сорвать выборы. Говорили о «не конституционности» указа Зеленского. Но из уст людей, пришедших власти в результате государственного переворота, такие спичи звучали странно. Порошенко и его союзники не решились на новый переворот, согласившись пойти на выборы

5. «Слуги» завоевывают монобольшинство

Победа на президентских выборах неизменно служит залогом успеха на выборах парламентских. Выступление «Слуг народа» превзошло все ожидания. Партия Зеленского победила с огромным отрывом и впервые в истории Украины сформировала единоличное большинство в Раде.

На полноценное партийное строительство времени не было, так что в «Слугу народа» влились люди с более чем сомнительной репутацией: перебежчики от Порошенко, любители продажной любви, насильники и прочий чудной люд.

Неудачная кадровая политика дала о себе знать в самом скором будущем. Депутаты президентской партии стали фигурантами целой серии звонких скандалов. «Слугам народа» явно не хватает цельности. Представители партии высказывают противоположные суждения по важнейшим вопросам политической повестки. Уже провалено несколько важных для политической силы проектов законов. В год крысы Зе-команду ждут серьезные испытания.

6. Возвращение осужденных в России моряков

Украинские моряки угодили за решетку после уже упоминавшейся провокации в Керченском проливе. Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» опасно маневрировали, не выполняли законные требования властей и нарушили государственную границу РФ. Экипажи были задержаны и вскоре предстали перед судом. Их шансы выйти на свободу при Порошенко были близки к нулю. К этому моменту очевидной стала бесполезность всякого диалога с главой Украины.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — отметил президент России Владимир Путин.

А вот Владимиру Зеленскому удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Его миротворческие усилия и добрая воля российского лидера позволили украинским морякам, ставшим жертвами политических амбиций Порошенко, вернуться домой.

7. «Зеленый свет» формуле Штайнмайера

Еще один позитивный шаг команды нового президента Украины — официальное согласование формулы Штайнмайера. Киев взял на себя обязательства по исполнению мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе. Его предложил уже бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, откуда и получила свое название «формула».

Согласование документа вызвало крайнее недовольство украинских радикалов, всегда готовых жертвовать чужими жизнями ради своих идеалов. Под давлением националистов Зе-команда «дала заднюю».

«Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на некоторое время политически или так — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся… Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — отметил второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев на переговорах в Минске.

8. Земельная реформа

Земельный вопрос — краеугольный камень украинской истории. Вот и действующая конституция называет землю главным национальным богатством. Под особой охраной находятся земли сельскохозяйственного назначения. До последнего времени на Украине действовал (с небольшими исключениями) мораторий на их продажу.

Ситуация изменилась с приходом к власти Зе-команды. «Слуги народа» выступили за открытие рынка земли. Идея встретила неистовое сопротивление со стороны оппонентов. Их основной тезис: крайняя бедность украинского населения заставит их отдать землю за бесценок.

К тому же, инициатива парламентского большинства продиктована волей Международного валютного фонда. Отношение к этой организации, мягко говоря, настороженное. Именно по «рекомендации» МВФ стоимость коммунальных услуг для украинцев за несколько «постмайданных» лет выросла в десять раз и более.

Под видом борьбы с отменой моратория радикалы уже провели несколько агрессивных акций протеста. Их энтузиазм поддержали и несколько парламентских фракций. В общем, судьба земель сельскохозяйственного назначения решится уже в 2020 году.

9. Встреча «нормандской четверки».

Под занавес каденции Порошенко процесс мирного урегулирования в Донбассе зашел в глухой угол. Вести диалог с Петром Алексеевичем стало совершенно бессмысленным занятием, Киев придерживался воинственной риторики.

9 декабря состоялся дебют Зеленского в «нормандском формате». Владимир Александрович уехал из Парижа не с пустыми руками — удалось договориться о масштабном обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

А вот по исполнению минских соглашений добиться консенсуса не удалось. Глава Украины хочет изменить положения Минска к выгоде Киева. А Москва настаивает на неукоснительном исполнении договоренностей, достигнутых в столице Белоруссии.

«Если мы вскроем один пункт и начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все. И создадим ситуацию, при которой ничего невозможно делать. Вот, такова наша логика. И мне кажется, что она вполне оправдана», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Берлин и Париж также не проявили готовность подстраиваться под новую концепцию украинских властей.

10. Обмен пленными

Сложный и противоречивый год удалось завершить на мажорной ноте. Киев, ДНР и ЛНР произвели масштабный обмен пленными по формуле «всех на всех». В числе освобожденных с украинской стороны оказались и бывшие бойцы спецназа «Беркута». Эти люди почти шесть лет провели СИЗО без суда. Киевские власти обвиняли их в массовой гибели людей на Майдане. Но вина «беркутовцев» так и не была доказана. Адвокат бойцов уже пообещал продолжить усилия, направленные на восстановление доброго имени освободившихся бойцов.

Противники Зеленского тут же возвестили о «зраде» (рус. — измена, предательство — прим. ФАН). Мол, как можно было отпускать злоумышленников, причастных к гибели «Небесной сотни»? На что оппоненты справедливо отвечали: в распоряжении у Порошенко и его команды было более пяти лет, чтобы доказать виновность этих людей. Еще резче высказался известный адвокат Андрей Портнов.

«Главный государственный преступник (Порошенко — прим. ФАН) заявил сегодня, что решение об обмене сотрудников Беркута оборвет последние нити непосредственных заказчиков преступлений на Майдане. А как оно оборвет, если ты сам и есть заказчик. Вместе со всем своим преступным и воровским кублом, около 10 раз ставший долларовым миллиардером и укравшим у страны за счет этого Майдана деньги, активы и полезные ископаемые», — отметил юрист.

Так или иначе, обмен пленными — безусловное достижение конфликтующих сторон. Лучшая часть украинцев встречает 2020 год с надеждой на мир.

Остается пожелать удачи.