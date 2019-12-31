МИД РФ упрекнул посла США в Польше в незнании истории

Москва, 31 декабря. МИД РФ прокомментировал высказывание посла США в Польше о причинах начала Второй Мировой войны, в российском дипведомстве предположили, что американский посол плохо успевала в школе.

Ранее американский посол в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала пост в Twitter, который гласит, что «Гитлер и Сталин сговорились, чтобы развязать Вторую мировую войну», по ее мнению, «Польша была жертвой этого ужасного конфликта»

30 декабря на официальном профиле российского внешнеполитического ведомства в Twitter появилась реакция на высказывание американской коллеги.

«Мы удивлены слышать это от посла США — государства, которое была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты», — написал МИД РФ.

В министерстве иностранных дел отметили, что прелюдией к войне стал Мюнхенский сговор, а целый ряд американских компаний «помогали Адольфу Гитлеру создавать машину войны».

«И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?» — попытались выяснить российские дипломаты.

Недавно по этой теме высказывался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а был политическим и военным союзом, который разделил Европу на две сферы влияния, сообщает RT.

Правительство РФ многократно заявляло, что ряд европейских стран ставят перед собой цель переписать историю. Недавно президент Владимир Путин сказал, что такие страны, к которым относиться и Польша, вступали в сговор с нацистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как стороны вели переговоры