New York Times назвала обмен пленными признаком потепления в отношениях РФ и Украины

Нью-Йорк, 31 декабря. Американское издание The New York Times назвало обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом признаком «слабого потепления» в отношениях между Украиной и Россией.

«Это стало самым заметным свидетельством слабого потепления в отношениях между Украиной и Россией», — отметило издание.

По мнению The New York Times, данный обмен можно рассматривать как «успех президента Украины Владимира Зеленского», который ранее заявлял о желании освободить всех удерживаемых лиц.

Издание отметило, что налаживание контактов с Россией привело к возобновлению мирных переговоров и уже двум обменам удерживаемыми лицами, а также соглашением с РФ о поставках природного газа через украинскую ГТС.

В прошедшее воскресенье на линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта в Горловке состоялся обмен удерживаемых лиц между Киевом и республиками Донбасса. В результате украинской стороне было передано 76 человек, ДНР и ЛНР — 124 человека.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Только этой осенью сторонам удалось начать отвод сил в Золотом и Петровском. Украинские войска несколько раз срывали процесс.