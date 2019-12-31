Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии станут гостайной 

Москва, 31 декабря. Методы и способы проверки подлинности полиграфической продукции, изготовленной по заказу Росгвардии, могут отнести к государственной тайне. Проект указа президента РФ, вносящий изменения в перечень сведений, отнесенных к гостайне, опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Проектом указа «предлагаются сведения о методах и способах защиты полиграфической продукции, изготавливаемой по заказу Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности отнести к сведениям, составляющим государственную тайну».

Уточняется, что к защищенной полиграфической продукции относятся бланки лицензий, разрешений и удостоверений Росгвардии. Документ должен вступить в силу в июне 2020 года.

В конце ноября Госдума РФ приняла закон, который разрешает силовикам уничтожать дроны-нарушители. как передавала «Газета.ру», новую возможность ликвидировать незаконно используемые беспилотники получат ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ, а также Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Целью законопроекта стала попытка сделать использование БПЛА максимально безопасным.