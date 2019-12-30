Умер создатель бомбардировщика Ту-160 

Москва, 30 декабря. Руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни.

Выдающийся авиаконструктор с 1952 года трудился в конструкторском бюро «Туполев», был руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, сообщает «Газета.ру». В 1975 году Близнюк стал главным конструктором этого самолета. В 2006 году один из самолетов Ту-160 был назвал в честь своего создателя.

Валентин Близнюк награждался Государственной премией СССР, орденом Трудового Красного Знамени, а также имел статус почетного авиастроителя.