Ушел из жизни выдающийся кипрский журналист Костас Еннарис

Никосия, 30 декабря. Легенда кипрской журналистики, телеведущий Костас Еннарис ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Известный кипрский журналист скончался у себя дома в деревне Литродонтас к югу от столицы Кипра Никосии. Сообщается, что причиной его смерти стал инфаркт.

Костас Еннарис был не только талантливым репортером, но и обладал выдающимися аналитическими способностями, которые сделали его одним из самых авторитетных экспертов по теме урегулирования конфликта на Кипре. В его телевизионных программах выступали известные политики не только греческой части острова, но и турецкой.

Соболезнования в связи с кончиной телеведущего уже принес кипрский президент Никос Анастасиадис, подчеркнув, что любовь и преданность Еннариса к журналистике и своей стране «способствовала выходу на новый уровень публичного дискурса» на Кипре.