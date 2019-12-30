Госдеп заявил о готовности США отвечать «где угодно» на угрозы со стороны Ирана

Вашингтон, 30 декабря. США готовы отвечать «где угодно» на действия Ирана, которые Вашингтон посчитает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, комментируя авиаудары США по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке.

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону», — заявил представитель Госдепа.

Его коллега, принимавший участие в брифинге, добавил, что за два месяца в Ираке против американских интересов было совершено 11 вылазок, за которыми стоял Иран. Он подчеркнул, что Штаты «не будут терпеть поведение такого рода».

Напомним, 29 декабря США нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Среди погибших есть военный советник Ирана. Власти Ирака расценили обстрел как нарушение суверенитета страны.

Глава Пентагона Марк Эспер назвал авиаудары авиации США успешными. Он подтвердил, что в атаке участвовали истребители F-15. Как передавала «Газета.ру», Эспер подчеркнул, что США и дальше будут сдерживать «ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана».

В понедельник, МИД России назвал неприемлемым и контрпродуктивным обмен ударами, который совершили дислоцированные в Ираке военные США и бойцы ливанского движения «Хезболла». Ведомство напомнило, что 27 декабря американская авиабаза, расположенная возле иракского города Киркука, подверглась обстрелу, в результате которого погиб гражданский специалист, а несколько военных получили ранения.

Российские дипломаты призвали все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в регионе.