Отец Греты Тунберг рассказал о депрессии дочери

Стокгольм, 30 декабря. Экологическая активистка Грета Тунберг занялась общественной деятельностью после длительной депрессии. Об этом рассказал ее отец Сванте Тунберг в интервью BBC News.

По его словам, за несколько лет до начала своей общественной деятельности, Грета страдала от сильной депрессии. Из-за нее она перестал есть и ходить в школу. Тогда же Тунберг заинтересовалась экоактивизмом и ее состояние значительно улучшилось.

Сванте Тунберг рассказал, что изначально относился к деятельности своей дочери отрицательно, однако сейчас, по его словам, его больше волнуют фейковые новости и ненависть к Грете в социальных сетях.

Он также рассказал о том, как стал веганом из-за убеждений Греты. Одновременно с этим его супруга, оперная певица Малена Эрнман, отказалась от авиаперелетов. По его словам, это придало много новых сил их дочери.

Феномен девочки активно обсуждается общественностью. Кто-то считает ее искренним борцом за экологические ценности, кто-то – политическим проектом, но мировая известность Тунберг очевидна с тех самых дней, когда девочка начала устраивать забастовки у здания парламента в Стокгольме, шантажируя политиков своими прогулами в школе.

В этом году ей также присудили Международную детскую премию мира, однако Нобелевскую премию мира в итоге не дали. Зато она воспользовалась уникальной возможностью выступить на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональными обвинениями политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.