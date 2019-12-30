Посол США заявил, что бомбежка Сирии и Ирака была сигналом Ирану

Вашингтон, 30 декабря. Авиаудары по стратегическим объектам «Хезболлы» на территории Ирака и Сирии являются сигналом того, что Соединенные Штаты не допустят атак по своим объектам, сообщает специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

«Президент Трамп послал четкий сигнал Тегерану что Вашингтон не станет терпеть нападений на свои объекты и своих граждан. Если мы атакованы иранским режимом или его ставленниками, мы предпринимаем решительные ответные действия», — заявил он.

Хук обвиняет Иран в оказании материальной поддержки «Хезболле». Американский спецпредставитель по Ирану утверждает, что именно Тегеран нарушает суверенитет Ирака, а не США, которые бомбят его территории. Также американские власти обвинили шиитское движение в ракетном обстреле иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб гражданин США. Как заявляет Брайан Хук, «авиаудары носили оборонительный характер» и их целью были склады с вооружением и командные пункты «Хезболлы».

Движение «Хезболла» подчиняется общему командованию шиитских военных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», сражавшихся на стороне армии Ирака и внесшим вклад в победу над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Также шиитские ополченцы участвовали в военных операциях против террористов и на территории Сирии, в частности в районе города Абу-Кемаль.

Эксперты связывают удары по шиитским ополченцам с тем, что США намерено нарастить давление на Иран в 2020 году.

«Наша цель — воссоздать систему сдерживания Ирана, которая была утрачена при президентстве Обамы, что позволило Тегерану финансировать экспансию в регионе, пока Запад пытался сохранить иранскую сделку», — говорит Хук.

Напомним, что США находятся на территории Ирака и Сирии незаконно, так как не получали ни разрешение на военное присутствие от правительств данных стран, ни специальный мандат Совбеза ООН.

Как сообщает «Газета.ру», непосредственно сам президент Ирака Бархам Салех осудил действия США и обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета.

1 Организация запрещена на территории РФ.