Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 30 декабря. Российские специалисты провели за последние сутки одну гуманитарную акцию в населенном пункте Абу-эль-Харат в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, нуждающиеся жители Сирии за последние сутки получили 250 продовольственных наборов общим весом 1,21 тонны.

«В населенных пунктах Кобани (провинция Алеппо) и Камышлы (провинция Хасеке) медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь 255 сирийским гражданам», — добавил Боренков.

Как сообщается, всего с начала процесса урегулирования ЦПВС провел в Сирии 2 277 гуманитарных акций. Общий вес распределенного груза составил 3 811,1 тонны.