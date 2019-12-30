В Госдепе указали на «несвоевременность» морских учений России, Китая и Ирана

Вашингтон, 30 декабря. Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», — заявил представитель Госдепа журналистам.

Маневры «Пояс морской безопасности» военно-морских сил Ирана, России и КНР проходили с с 27 по 30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Представитель иранских вооруженных сил заявлял ранее, что маневры призваны укрепить безопасность международной торговли в регионе Персидского залива, а также противодействовать терроризму и пиратству. По мнению экспертов RT, учения имеют особенно важное значение для формирования системы безопасности в Персидском заливе на фоне углубления разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

Отметим, в понедельник представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что «угроза со стороны Ирана ослабевает», однако санкции США «будут усиливаться в 2020 году», чтобы «еще больше осложнить ситуацию в экономике Ирана».