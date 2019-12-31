В ООН заявили, что соглашение ПНС и Турции направлено на эскалацию конфликта в Ливии

Париж, 31 декабря. Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе раскритиковал подписанные военные и морские соглашения между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС), активно поддерживающим террористов. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.

По его словам, эскалацию в Ливии также усилили и недавние заявления турецких властей о направлении войск в североафриканскую страну. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии также выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности не смог принять решение о прекращении огня в стране после девяти месяцев боевых действий.

Как отметил Саламе, подписанные ПНС с Турцией соглашения направлены на эскалацию конфликта за счет его расширения в территориальном плане, а также способствуют ускорению развития регионального кризиса, особенно в вопросах, касающихся действий на море.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены из Турции в Ливию.

ФАН также выяснил, что 27 декабря из Турции на в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

С 2014 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.