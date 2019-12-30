Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Дамаск, 30 декабря. Российские военные продолжают патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, российские военные ведут патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Хасака и Алеппо. Также было проведено воздушное патрулирование по одному маршруту силами ВКС РФ.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдов, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.