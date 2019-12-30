Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 30 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, обстреляли за последние сутки 34 населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Суккория, Алеппо, Телль-Алуш, Эль-Амара, Муканис-эд-Дувайри, Ансар провинции Алеппо; Сафсафа, Сараф, Эль-Арейм, Мамухия, Мукатталь, Нахшебба, Айн-эль-Ашра провинции Латакия; Эль-Харука, Дар- Хардата провинции Хама; Абу-Макка, Сукея, Сурман, Зайтуна, Суккория, Хуайн-эш-Шаар, Эль-Касабия, Сублат-Бсоката, Мейсруна, Тертия, Барса, Хербет-Таллун провинции Идлиб», — сообщил он.

По его словам, за прошедшие сутки специалисты ЦПВС зафиксировали 55 обстрелов.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.