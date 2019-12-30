Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем в Москве, ФАН публикует видео

71
0 Оставить комментарий

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 30 декабря. Шесть человек, включая грудного ребенка пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком на севере Москвы. В распоряжении ФАН оказались видеоматериалы с места происшествия.

«Всего пострадали шесть пассажиров трамвая, в том числе двое детей. Четверым из них потребовалась госпитализация», — сообщают в экстренных службах.

Подчеркивается, что в результате аварии был госпитализирован грудной ребенок.

ДТП произошло на Соболевском проезде. Согласно имеющейся информации. Трамвай столкнулся с грузовиком, после чего врезался в мачту освещения.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс», авария была спровоцирована водителем грузового автомобиля.

«Около 20.30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло авария с участием грузового автомобиля и трамвая №30. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним», — сообщают в ГУП «Мосгортранс».

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров