Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 30 декабря. Шесть человек, включая грудного ребенка пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком на севере Москвы. В распоряжении ФАН оказались видеоматериалы с места происшествия.

«Всего пострадали шесть пассажиров трамвая, в том числе двое детей. Четверым из них потребовалась госпитализация», — сообщают в экстренных службах.

Подчеркивается, что в результате аварии был госпитализирован грудной ребенок.

ДТП произошло на Соболевском проезде. Согласно имеющейся информации. Трамвай столкнулся с грузовиком, после чего врезался в мачту освещения.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс», авария была спровоцирована водителем грузового автомобиля.