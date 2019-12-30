Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 30 декабря. Шесть человек, включая грудного ребенка пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком на севере Москвы. В распоряжении ФАН оказались видеоматериалы с места происшествия.
«Всего пострадали шесть пассажиров трамвая, в том числе двое детей. Четверым из них потребовалась госпитализация», — сообщают в экстренных службах.
Подчеркивается, что в результате аварии был госпитализирован грудной ребенок.
ДТП произошло на Соболевском проезде. Согласно имеющейся информации. Трамвай столкнулся с грузовиком, после чего врезался в мачту освещения.
Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс», авария была спровоцирована водителем грузового автомобиля.
«Около 20.30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло авария с участием грузового автомобиля и трамвая №30. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним», — сообщают в ГУП «Мосгортранс».