Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

Вашингтон, 30 декабря. Сотрудники посольства РФ в США посетили в тюрьме россиянина Константина Ярошенко, сообщает пресс-служба диппредставительства.

В сообщении российского посольства уточняется, что российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме, которая находится в штате Коннектикут.

«Несмотря на обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи и всю несправедливость, с которой пришлось столкнуться здесь росгражданину, он старается держаться стойко», — сообщили в дипмиссии.

Дипломаты передали слова поддержки от соотечественников, заверив, что продолжат делать все возможное для скорейшего возвращения Ярошенко на Родину. При этом в дипмиссии добавили, что до сих пор не было реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России Анатолия Антонова.

В конце ноября Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой помочь Ярошенко. Он подчеркнул, что россиянин страдает от «многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья».

Кроме того, Антонов напомнил, что российский летчик трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания, однако его просьбы были «необоснованно отклонены», сообщали «Известия».

Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в РФ. Тем не менее Ярошенко так и не был отпущен.