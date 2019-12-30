МИД Британии оценил итоги обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной

Лондон, 30 декабря. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства заявило, что приветствует обмен удерживаемыми лицами между народными республиками Донбасса и Украиной. Об этом говориться в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Великобритании.

«Мы приветствуем недавний обмен заключенными на Украине», — гласит сообщение МИД Великобритании.

По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, Лондон отмечает усилия, которые прикладывает президент Украины Владимир Зеленский для мирного разрешения конфликта в стране.

Напомним, что обмен пленными завершился в Донбассе. Он прошел в формате «всех на всех». Сделка состоялась на окраине Горловки. По предварительной информации, Киев передал ДНР 61 человека, ЛНР — 63. В столицу Украины из Донбасса вернулись 76 человек. Среди освобожденных на Украине – противники государственного переворота в Киеве и добровольцы из России, которые воевали на стороне республик.