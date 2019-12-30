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Три человека стали жертвам пожара в частном доме в Подмосковье

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Три человека стали жертвам пожара в частном доме в Подмосковье

Сергиев Посад, 30 декабря. Трое людей погибло, один человек получил ранения в результате пожара в частном доме в деревне Абрамцево под Сергиевым Посадом в Московской области.

«Согласно предварительным данным, погибли три человека, один был госпитализирован. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», — сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

Информация о возгорании поступила около 16.00 по московскому времени. Для ликвидации огня были привлечены 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. По факту пожара была начата доследственная проверка.

Сообщается, что возгорание произошло на площади около 120 кв. м. На данный момент пожар потушен.

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