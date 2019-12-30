Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Москва, 30 декабря. Бывший менеджер, певец и продюсер группы «Ласковый май» намерен подать иск в суд против телеведущего Андрея Малахова и всех участников ток-шоу «Привет, Андрей!», которое вышло в эфир 28 декабря.

Несколько гостей ток-шоу Малахова обвинили Разина в том, что он «поет» песни группы «Ласковый май», используя фонограмму с голосом Юрия Шатунова. Кроме того, сам Шатунов сообщил, что судится с Разиным, который пытается запретить ему исполнять хиты «Ласкового мая». В съемках телепередачи также принял участие эстрадный певец Лев Лещенко, который встал на сторону Шатунова в скандальной истории с судебным разбирательством. В свою очередь Разин резко раскритиковал всех участников телепередачи «Привет, Андрей!», а также пообещал подать иск в суд против Малахова.

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста. Разин эмоционально отреагировал на заявление Лещенко, пригрозив судебным иском о защите чести и достоинства.

«И вы называете меня, что я какой-то администратор! Стыдно, просто стыдно слушать от вас, профессионального человека», — отметил Разин.

Продюсер выразил сожаление в связи с тем, что Лев Лещенко участвует в съемках подобных телепередач, сидя за одним столом с Николаем Басковым и другими звездами российского шоу-бизнеса, передает «Пятый канал».

«Сели просто за один стол с проститутками», — добавил Разин.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что в ближайшее время он обратится в суд с иском о защите чести и достоинства против Малахова и остальных участников телепередачи.