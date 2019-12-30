Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Москва, 30 декабря. Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Бойцы могут дежурить в течение нескольких дней подряд, что требует поиска современного решения проблем бытовых вопросов, отметили в издании.

Кроме встроенной уборной, новейший российский танк оснащен современным оборудованием, например, 125-мм гладкоствольной пушкой, броней, компьютерным программным обеспечением и двумя пулеметами. Более того, танк может развивать скорость более 80 км/ч.

«Армата» предусматривает наличие экипажа для выполнения длительных боевых задач. Поэтому существует так называемая система жизнеобеспечения, или, проще говоря, уборная», — приводит Daily Mail слова представителя оборонной фирмы, производящей танк, Ильи Баранова.

При этом ни американские, ни британские танки в данный момент не оборудованы туалетами со смывом.

На днях заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата» завершены. В российском военном ведомстве рассчитывают в ближайшие два-три месяца получить первую партию из пяти машин, которые также подключат к госиспытаниям для их скорейшего завершения.