В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

Рига, 30 декабря. Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа выступила с предложением, согласно которому общение с сотрудниками госслужб и коммерческих компаний на русском языке будет платным.

Оплата, по ее словам, будет производиться согласно тарифам за услуги переводчиков.

«Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса – десять евро за пять минут. Время исправить старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», — пишет латвийский политик в своем Twitter.

Как сообщает RT, в середине декабря постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о серьезных нарушениях прав русскоязычного населения в Прибалтике.

«Здесь вопиющие нарушения и международных правозащитных стандартов, и решений самой СБСЕ/ОБСЕ... Особенно это касается использования русского языка, русскоязычного образования, особенно в Латвии», — заявлял Лукашевич.

Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что международные институты ООН обратили внимание на этот «позорный феномен».

«Все идет к тому, чтобы сломать вообще русскоговорящее сообщество, сломать тенденцию того, что русский язык может и должен существовать в этих государствах наряду с другими языками нацменьшинств», — выразил озабоченность постоянный представитель.

По словам Лукашевича, правозащитникам все же иногда удается добиваться пересмотра позиции властей Латвии, однако этих мер недостаточно.

Ранее первый глава Министерства иностранных дел Латвии Янис Юрканс сказал, что балтийское государство не способно наладить отношения с Российской Федерацией, так как у Риги отсутствует независимая внешняя политика, только политика Евросоюза и США.