Клинцевич назвал политизированным комментарий посла США о начале Второй мировой

Москва,30 декабря. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, которая назвала виновниками Второй мировой войны Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

«Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосбахер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована», — отметил Клинцевич.

Он также напомнил, что американский посол фактически оскорбила американского президента Франклина Делано Рузвельта, который назвал антигитлеровскую коалицию, частью которой являлся и СССР, «объединенными нациями».

Напомним, что в сентябре 2019 года польская сторона приняла решение не приглашать российскую делегацию на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. В польском МИД объяснили это тем, что «Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды».